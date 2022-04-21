Domaniç'te “Daraltılmış İlçe Danışma Toplantısı”

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığınca "Daraltılmış İlçe Danışma Toplantısı" düzenlendiği bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun,” AK Parti Domaniç İlçe Başkanlığımızca teşkilatlarımızın yoğun katılımlarıyla, "Daraltılmış İlçe Danışma Toplantımızı" Genel Merkez MKYK Üyemiz 24. Dönem Denizli Milletvekilimiz Nurcan Dalbudak'ında katılımlarıyla gerçekleştirdik. Teşkilatlarımızın tüm kademeleriyle 2023 hedeflerimizi projelerimizi planladığımız toplantımızda alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.