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Domaniç'te hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Domaniç'in Çamlıca köyünde, inşaatı devam eden Çamlıca göletine taş götüren kamyon yokuş aşağı inerken devrildi. Aracın kabininde sıkışan sürücü İsmail Demircioğlu, olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince uzun süre konuşturarak bilincini açık tutulmaya çalışıldı.Demircioğlu, Domaniç ve Tavşanlı'dan gelen kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa alındı.


Demircioğlu, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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