Domaniç'te Hıdrellez etkinlikliği

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde Hıdrellez etkinliği düzenlendi.

Selim Dede Mesire Alanı'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen hıdrellez şenliği, olumsuz hava koşullarına rağmen binlerce kişinin katılımıyla dokuzuncu kez gerçekleştirildi.

Çukurca Belediyesi tarafından, Selim Dede Mesire alanında düzenlenen etkinlikte, Çukurca Belediyesi de halka pilav ve ayran ikramında bulundu.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla başladı. Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından, İnegöl Mehter Takımı gösterilerini sundu. Domaniç yöresine ait halk oyunları sergilendi. Programın sonunda, Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk takımı gösterileri ayakta alkışlandı.

Program içerisinde konuşan Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, “Selim Dede Mesire alanında yaklaşık bir asırdır yöre halkından geleneksel olarak kutlanan ve 2010 yılından itibaren organize bir şekilde Belediye destekli Selim Dede Hıdrellez şenliklerine yine bir kez daha 9. kez kutlamanın heyecanı içerisindeyiz. Bu vesile tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

Program, vatandaşların yöresel oyunları ile son buldu.