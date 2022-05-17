Domaniç'te İlçe Afet Değerlendirme Toplantısı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde afetlerin olabilecek etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler yaşanmadan önce yapılacak çalışmaları bir süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plan olan ‘‘İlçe Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)'' tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Muhammed Enes İpek başkanlığında Hisar İlkokulu Konferans Salonunda geniş katılımlı gerçekleştirilen İlçe Afet Risk Azaltma Planı (IRAP) bilgilendirme toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Toplantının bilgilendirme sunumunda İlçe Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde yapılan çalışmalarla birlikte ilçe genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizi, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri ilgili katılımcılara bilgiler verildi.

İlçede güvenli bir yaşamın sağlanması, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarının azaltılması ve önlenmesi, afet risk azaltma bilincinin oluşturulması, kaynakların etkili kullanımının sağlanması, paydaşlar arasında iş birliğinin arttırılmasının amaçlandığı İlçe Afet Risk Azaltma Planı toplantısı konuyla ilgili görüş ve temennilerin ardından soru cevap bölümüyle sona erdi.

Kaymakam Muhammed Enes İpek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye başkanı Sahvet Ertürk, İl Afet Ve Acil Durum Müdürü Ali Artun, Çukurca Belde Başkanı Emin Taşgın, İl Genel Meclis Üyeleri, Kurum Müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.