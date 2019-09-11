Domaniç'te 'İlk Ders Hayme Ana' Etkinliği

Kütahya'nın Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çarşamba köyündeki Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana Türbesi'nde 'İlk Ders Hayme Ana' etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Hayme Ana Camii imam hatibi tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk konuşmasını gerçekleştirdi. Şentürk, 'İlk Ders Hayme Ana' etkinliğini 6 yıldır düzenlediklerini belirterek öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Sizler ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaksınız. Bu yüzden hem kendinize, hem ailenize ve hem de milletimize karşı sorumluluklarınızı aşkla getirmeniz sizden tek beklentimiz. İşte bu yüzden 600 yıllık imparatorluğun temellerinin atıldığı, filizlenip boy verdiği bu topraklarda temeli atan Osmangazi'nin ninesinin mezarının yanı başındayız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez' sözü gibi sizlerin geleceğinize yön vermeniz için değerlerimize sahip çıkmak için buradayız."

Etkinliğin devamında Çamlıca Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Furkan Aydın Alp öğrencilere Hayme Ana'yı anlattı.

Türbe bahçesinde düzenlenen dersin ardından öğrenciler, Hayme Ana Türbesi'ni ziyaret ederek dualarını okudu. Etkinliğin sonunda hatıra fotoğrafı çekilen öğrencilere kek ve meyve suyu ikram edildi.