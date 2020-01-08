Domaniç'te kar 1 metre 30 santimetreye ulaştı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışı 1 metre 30 santimetreye ulaştı.

Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Kocayayla mevkii yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metre 30 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri greyderler, kar küreme araçları ve rotatif ile yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, kolluk kuvvetleri tarafından ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor.