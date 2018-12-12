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Domaniç'te kar yağışı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım olumsuz yönde etkiliyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım olumsuz yönde etkiliyor.


Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, geri dönmek zorunda kaldı. Kar kalınlığı bölgede 20 santimetreyi buldu.


Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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