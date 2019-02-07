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Domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanma

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Yolda bazı araçlar kayarken, maddi hasarlı kazalarda meydana geldi. Yolda kalan araçlara Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor.


Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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