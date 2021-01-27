Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla Geçidi'nde trafiği olumsuz etkiledi.

Domaniç'te etkili olan kar yağışı yolu beyaza bürüdü. Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla Geçidi'nde ulaşım zaman zaman aksamalar meydana gelirken, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla Geçidi'nde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını sürdürürken, tır ve zincirsiz araçların geçişlerine izin verilmiyor.