Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla Geçidi’nde trafiği olumsuz etkiledi.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla Geçidi'nde trafiği olumsuz etkiledi.
Domaniç'te etkili olan kar yağışı yolu beyaza bürüdü. Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla Geçidi'nde ulaşım zaman zaman aksamalar meydana gelirken, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla Geçidi'nde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını sürdürürken, tır ve zincirsiz araçların geçişlerine izin verilmiyor.