Domaniç'te kayıp olarak aranan 88 yaşındaki alzheimer hastası bulundu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaşayan ve dünden beri kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası 88 yaşındaki Hüseyin Yalçın 24 saat sonra bulundu.

Domaniç'te Hüseyin Yalçın, 16 Ekim'de, öğle saatlerinde evinden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesi, Emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Afat, jandarma ve polis ekipleri her yerde arama çalışmaları başlattı. Alzheimer hastası Yalçın, 24 saat sonra Domaniç'e 200 metre uzaklıkta Germen Deresi mevkiinde bulundu. Domaniç Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Güven Karaduman tarafından bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Hüseyin Yalçın, İlçe Devlet Hastanesine götürüldü.

Arama çalışmalarında bulunan İlçe Kaymakamı Muhammed Enes İpek, kaybolan Yalçın'ı hastanede ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumu ile ilgili bilgiler aldı.

Kaybolan Yalçın'ı bulan Muhtar Güven Karaduman ise, “Dün kaybolan şahsımızı jandarma, polis ve Afad ekipleri tarafından aranıyordu. Dün saat 14.30 sıralarında kaybolmuştu. Bugün de aramalara devam edildi. Bir vatandaş Domaniç futbol sahasının oralarda gördüğü söyledi. Ben de o mevkiye yakındım. Direk oraya odaklandım ve orada buldum. Sağlık durumu iyiydi” dedi.