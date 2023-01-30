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Domaniç'te kozalaklardan çıkarılan sedir tohumları toprağa ekildi

Domaniç Orman İşletme Müdürlüğünce kozalaklardan çıkarılan sedir tohumu toprakla buluşturuluyor.


Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,? Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Kocayayla Şefliği tarafından toplanan kozalaklardan çıkan tohumlar sedir ağaçlarını geleceğe taşımak için toprağa ekildi. Her tohum içinde bir umut barındırıyor? ifadelerine yer verildi.


Sedir ağaçlarından toplanan kozalaklardan çıkarılan ve toprağa ekilen tohumlar, kış sonunda çimlenerek fidan olarak çıkıyor.

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