Domaniç'te otomobilin çarptığı geyik telef oldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir otomobilin çarptığı geyik telef oldu. Kaza, Domaniç-Tavşanlı yolu Karaköy Şehit Saru Batu Savcı Bey türbesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Domaniç İstikametinden Tavşanlı istikametine seyir halinde gitmekte olan Recep Tüfekçi yönetimindeki 43 UR 610 plakalı otomobil aniden yola fırlayan 5 yaşındaki Kızıl geyiğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kızıl Geyik telef oldu.

Telef olan geyik Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.