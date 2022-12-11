Domaniç'te tek katlı ev alevlere teslim oldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tek katlı ev alevlere teslim oldu.

Erikli köyü Göçemen Mahallesi'nde 85 yaşındaki Sabri Akkuş'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını ilk müdahaleyi köy sakinleri kemdi imkanlarıyla yaptı. İtfaiye ekipleri geldiğinde ise alev topuna dönen eve müdahale etti. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülürken ev tamamen yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.