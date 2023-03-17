Domaniç'te Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Yetiştiriciliği kursu sona erdi

Kütahya'nın ilçesinde Domaniç Çamlıca Girişimci Kadınları Üretim ve İşletme Kooperatifi kadın üreticilerine yönelik açılan Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Yetiştiriciliği kursu sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.

Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Domaniç Çamlıca Girişimci Kadınları Üretim ve İşletme Kooperatifi kadın üreticilerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Gönül Dursun tarafından verilen Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Yetiştiriciliği kursu tamamlandı. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.