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Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç Karşıyaka köprüsü kavşağında meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Çukurca Beldesi istikametine gitmekte olan 43 DB 362 plakalı motosiklet sürücüsü Burhan Çakır ile Eren Öztoprak kullandığı 07 ERU 15 plakalı otomobil çarpıştı.


Kazada, motosiklet sürücüsü Burhan Çakır yaralandı.


Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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