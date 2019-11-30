Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan Sav yönetimindeki 16 CVE 99 plakalı otomobil, Domaniç Emniyet kavşağında Gökhan Temiz yönetimindeki 16 U 8723 plakalı panelvan tipi minibüs ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler Gökhan Temiz ve Ali İhsan Sav, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.