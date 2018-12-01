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Domaniç'te trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Domaniç Tavşanlı yolu Muhacırlar köyü yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümit Biray idaresindeki 43 UK 902 plakalı otomobil ile Haydar Şahin idaresindeki 16 KBN 61 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.


Yaralılar, Ümit Biray, Ayşegül Biray, çocuklar Mustafa Biray ve Uğur Biray, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.(TY-EFE)

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