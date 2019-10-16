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Domaniç'te traktör devrildi: 1 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Sefa köyü odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Sefa köyü odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Enver Cengiz yönetimindeki 16 H 4368 plakalı traktör, Orman İşletme Müdürlüğünce köylere verilen odun getirme izninden dönerken şarampole devrildi. Devrilen traktörde, Kadir Keskin yaralandı.


Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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