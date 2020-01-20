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Domaniç'te yoğun kar yağışı

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis sebebi ile ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderler ile yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, kolluk kuvvetleri tarafından ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor.

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