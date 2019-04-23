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Doruk'un paylaşımı duygulandırdı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na asker kıyafeti ile katılan 3 buçuk yaşındaki Doruk Çankırlı, babasının yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na asker kıyafeti ile katılan 3 buçuk yaşındaki Doruk Çankırlı, babasının yaptığı paylaşımla beğeni topladı.



Etkinlikte asker kıyafeti ile dikkat çeken 3 buçuk yaşındaki Doruk, tören çıkışı babası Engin Çankırlı ile bir video çekti. Sakarya Fırat dizisinden bir sahneyi canlandıran Doruk, videoyu izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Babası Engin Çankırlı videoyu, "Evlat; bunun adının bu olduğunu hiçbir akademi öğretemez insana, o taşa, o kan değmezse vatan olmaz çünkü..." diyerek sosyal medyadan paylaştı.

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