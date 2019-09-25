DPÜ, 151 bin 730 Avro hibe almaya hak kazandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin, (DPÜ) 151 bin 730 Avro hibe almaya hak kazandığı bildirildi.

Dumlupınar Üniversitesi, 'Erasmus+ KA107 Uluslararası Kredi Hareketliliği' kapsamında yapılan proje başvurularında Avustralya, Bosna-Hersek, Cezayir ve Ukrayna ülkeleri için toplamda 151 bin 730 Avro hibe hak etti. 2019 proje döneminde Avustralya'dan tek fon alan kurum olan üniversite, Ukrayna için başvuru yapan üniversitelerden en fazla hibeyi alırken, Cezayir ve Bosna-Hersek için de en yüksek 3. hibeyi almaya hak kazandı.

“Önümüzdeki süreçte yakalanan başarıları geliştirerek devam ettirmeyi hedefliyoruz”

Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nde görev alan akademisyenler, elde edilen bu başarının ardından yeni dönemde nasıl bir yol haritası çizileceğini görüşmek üzere Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile rektörlük makamında bir araya geldiler.

Uluslararasılaşmaya verdikleri önemi dile getiren Rektör Kazım Uysal, önümüzdeki süreçte yakalanan başarıların geliştirilerek devam etmesini hedeflediklerini söyledi.

Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Oktay Şahbaz ise hazırlanan projelerle üniversitenin öğrenci ve öğretim elemanlarına Avrupa dışındaki ülkelere hareketlilik yapma olanağı sağladıklarını belirtti.

“Daha büyük başarılar elde etmemiz gerekiyor”

Başarıyı getiren şeyin birlikte aynı amaç için çalışmak olduğuna dikkat çeken dış ilişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, “Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Başarıya, çalışkan ve gerekli analizlerini yapmış bir ekiple ulaşılacağını sürekli ifade ediyorum. Kazanılan bu başarı zaten bunun bir göstergesi. Ancak şimdi daha büyük başarılar kazanmamız ve elde ettiğimiz proje bütçesini üniversitemiz için en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor" dedi.

Göçmez, önümüzdeki yıllarda Japonya, Tayland, Kore gibi ülkelerin de süreçlere dahil edilmesi için çalışmalar yapılacağını sözlerine ekledi.