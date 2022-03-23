DPÜ, 18 dalda 66 sanatçıyı onurlandırıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından çıkarılan Seyir Defteri dergisinin “Kütahya'nın Yaşayan Sanatkarları” isimli özel sayısı dolayısıyla ödül töreni gerçekleştirildi.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından Seyir Defteri dergisinin özel sayısı dolayısıyla Bedesten'de gerçekleştirilen törene Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Kırbaç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Vekili Ömer Faruk Belviranlı, Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, dekanlar, il müdürleri, ödül alan sanatçılar ve davetliler katıldı.

“DPÜ'de sanatçılar daima önde ve görünür olacak”

Törenin açılış konuşmasında DPÜ'de sanatçıların daima önde ve görünür olacağını söyleyen Rektör Kazım Uysal, “Lisansüstü Eğitim Enstitümüzün Seyir Defteri dergisinin özel sayısını Kütahya'nın yaşayan sanatçılarına ayırdık. Çok güzel bir dergi ortaya çıktı. Kütahya'nın yaşayan sanatçılarını takdir etmek, onları yad etmek, hazırlanan dergiyi kendilerine takdim etmek üzere bu günü düzenledik. Belki de Kütahya böylesine kalabalık devlet sanatçısı topluluğunu ilk defa ağırlıyor. Üniversitemiz sanata ve sanatçıya değer veriyor. Biz sanata ve sanatçıya değer vermeyi insani bir görev olarak görüyoruz. Sanatı görüp sanatçıyı takdir etmek insani bir vazifedir. Sanat bizi Allah'a götüren en kestirme, en kolay yoldur. Kütahya deyince akla Ahmet Yakupoğlu gelir. Aynı zamanda eğitim için de sanata ve sanatçıya değer veriyoruz. Öğrencilerimizin sanatkârlarla, sanatla yetişmesini, büyümesini, eğitim almasını istiyoruz. İçte olan güzellik dışa yansır. Sanatçının da yaptığı budur. Üniversite olarak sanatçılarımızın isimlerini dersliklere ve atölyelere verdik. Üniversitemizde sanatçılarımız daima görünür ve önde olacak. Çünkü sanatla uğraşan insandan kötülük gelmez. Biz güçlü bir millet, parlak bir medeniyet inşa etmek için sanata ve sanatçıya önem veriyoruz. Kütahya kadim bir şehir. UNESCO'nun şehirler ağında. Ben bu geceyi şereflendiren 66 sanatçımıza ve bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kütahya sanatla, sanatçıyla anılsın, yad olsun” diye konuştu.

“Sanat demek Kütahya demek”

Güzel Sanatlar Genel Müdür Vekili Ömer Faruk Belviranlı ise Kütahya'nın sanatıyla ön plana çıkan şehirlerden biri olduğunu ifade ederek, “Sanat demek, Kütahya demek. Kütahya'ya geldik, sanatla, sanatkar kardeşlerimizle beraber olduk. Kütahya bizim için çok değerli bir şehir. Ahmet Yakupoğlu sadece ressamlığıyla değil neyzenliğiyle de bilinen bir değer. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü olarak sadece müzik ve sahne sanatlarıyla değil, hat, tezhip, ebru ve diğer sanatlarla da Kütahya'ya her türlü desteği vereceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum”dedi.

“Kütahya'nın bir parçası olmak onur verici”

Törende katılımcılara hitap eden Vali Ali Çelik, Kütahya'nın bir parçası olmaktan onur duyduğunu belirterek,” Kütahya bir sanat ve sanatkar şehri. Bu şehirde olmak, bu şehrin bir parçası olabilmek, benim için büyük onur verici. İyi ki bu şehirdeyim diye düşündüğüm birçok an var. Sanatçılarımızdan öğrendiğimiz kelimeleri replik ediyoruz. Çiniden bahsederken “renklerin notası” diye sanatçılarımızın cümlelerini kullanıyoruz. Kütahya'yı tanımlarken Ahmet Yakupoğlu'nun resimlerindeki anılarını anlatıyoruz” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatçıları yerel Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları başta Kütahya türküleri olmak üzere yerel ezgilerden oluşan bir konser verdi.

“18 dalda 66 sanatçı onurlandırıldı”

Konserin ardından farklı sanat dallarındaki çalışmalarıyla Kütahya'nın kültür ve sanat hayatına katkıda bulunan 66 sanatçıya protokol üyeleri tarafından belgeleri sunuldu.

Törende, Çini-Seramik dalında Ali Kaya, İbrahim Kocaoğlu, Hafize Sarıfedai, Hamza Üstünkaya, Hatice Bal, İsmail Yiğit, Mehmet Gürsoy, Mehmet Koçer, Mesut Gürbüz, Naciye Nur Avlupınar, Pembegül İşgüzar Karagöz, Özkan Elagöz ve Ahmet Yıldız'ya Kütahya'ya katkı sunan eserlerinden dolayı teşekkür belgesi sunuldu. Musiki dalında ise Yusuf Ziya Beydüz, Mustafa Sarı, Mustafa Hisarlı, Abdullah Şen, Nilüfer Örnek Özkan, Kudret Karayiğit, Rıza Tekin Uğurel ve Hediye Akkanat teşekkür belgesi alan sanatçılar oldular.

Fotoğraf alanında Efkan Oğur, Emel Oğur, Hayati Kutlu, İbrahim Tunca, Okan Yılmaz, Zafer Yıldız ve Zekeriya Akbaş ile Tezhip alanında Asuman Armağan Sarpaşar, Naciye Temerit, Nesrin Şarlığil, Sevil Alpertürk, Yıldız Dumlu ve Zeynep Özden teşekkür belgesi alan sanatçılar oldular. Resim dalında Adil Özkan, Bayram Yıldız, Dilek Kocaman Yılmazer, Hakkı Ermumcu'yu ve Sebahat Sarıoğlu ile Hat Sanatı dalında Ahmet Türk, Arif Çelik, Mahmut Şahin, İsmail Tülüce ve Nuri Erbay teşekkür belgesine layık görülen sanatçılar oldular.

Şair ve yazarlar Esat Anık, Gülten Dayıoğlu, İsa Kahraman ve Züleyha Özbay Bilgiç'in de ödüllendirildiği gecede Folklor sanatçıları, Kamil Yaşar, Mehmet Emin Alpgiray ve Ahmet Haldun Eralp, Ağaç oyma sanatçıları, Eyüp İşal, Mehmet Esen ve Tahsin Esen, Çark sanatçıları Ali Buzkan ve Mehmet Yıldırım da ödüle layık bulundular.

Sgraffito sanatçıları Lokman Acar ve Metin Tunca, Tiyatro ve Sinema sanatçıları İbrahim Vehbi Atabay ve Aykut Elmas, Bitki Yaprağı Oyma sanatçısı Mustafa Er, Deri İşleme sanatçısı Tahsin Kiriş, Elmas İşleme sanatçısı Doğan Şapçı, Heykel sanatçısı Mustafa Kemal Altınsoy, Maket sanatçısı İbrahim Güneş ve Türk İşleme sanatçısı Cemile Gül, Seyir Defteri'nin özel gecesinde Kütahya'nın kültür hayatına katkı sunan sanatçılar olarak onurlandırıldılar.

Ödül töreninin ardından Seyir Defteri'nin özel sayısının çıkarılmasına katkı sunan Kütahya Valisi Ali Çelik, Prof. Dr. Kazım Uysal, Ömer Faruk Belviranlı, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Keramika Genel Müdürü Emin Yüce, Mustafa Özdemir, KTB Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Necmettin Akben, GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin ve Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Eda Taşçı'ya da Enstitü tarafından teşekkür belgeleri sunuldu.

Tören, sonunda Rektör Kazım Uysal, katılımcılara teşekkür ederek ödül alan sanatçıları kutladı.(EFE-)