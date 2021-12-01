DPÜ ADIM Üniversiteleri toplantısına katıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki 18 üniversite arasında iş birliğinin geliştirilmesi, karşılaşılan ortak sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin birlikte değerlendirilmesine yönelik ADIM Üniversiteleri Rektörler ve İdari Grup Toplantısı'na katıldı.

Lavanta Tepesi Otel'de gerçekleştirilen ve Dumlupınar Üniversitesini Prof. Dr. Hasan Göçmez başkanlığındaki heyetin temsil ettiği toplantıya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Uşak Üniversitelerinin Rektörleri, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreterleri, Genel Sekreter Yardımcıları ile idari birim temsilcileri katıldı.

MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ve MAKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından hazırlanan Burdur Suiti ile başlayan toplantı, MAKÜ Tanıtım Filmi gösterimi ile devam ettikten sonra protokol konuşmalarına geçildi. MAKÜ Genel Sekreteri Ali Nihat Gündüzalp, ADIM Üniversiteleri Dönem Koordinatörü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ve MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz'ın konuşmalarının ardından katılımcı üniversite rektörleri de kısa birer konuşma yaparak toplantının iyi sonuçlar vermesini temenni ettiler.

Toplantının açılış oturumundan sonra rektörler, idari gruplar bir araya gelerek ortak sorunlarını, bu sorunlara getirdikleri çözüm önerilerini, yürütülen ve geleceğe dönük projelerini görüştü. Toplantıda ortak çalışma, iş birliği, paylaşım konuları da ele alındı.