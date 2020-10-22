DPÜ AFAMER itfaiye ekiplerine tatbikatlı eğitim verecek

Dumlupınar Üniversitesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinden yapılan açıklamada, DPÜ AFAMER'in, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile birlikte, belediyelerin itfaiye hizmetlerinde görevlendirdiği personellere tatbikatlı eğitimler verilerek mesleki gelişimlerine katkı sunulacağı belirtildi.

Kütahya Valiliğinin verilecek eğitimlerin eş güdümünü sağlama görevini üstlendiği çalışmayla ilgili bilgi veren Vali Ali Çelik, eğitim sürecinde 28 belediyede görevli 152 itfaiye personelinin söndürme, kurtarma, koruma, trafik kazalarına müdahale, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN), ilk yardım, orman yangınlarına müdahale konularında tatbikatlı eğitim göreceğini söyledi.

Vali Çelik, belediyelerin bu konudaki şu anki genel durumlarının ve gereksinimlerinin belirlenmesinin yanında 112 Acil Çağrı Merkezi'yle eş güdümün sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü, Ekim ayı sona ermeden eğitimlere başlanacağını kaydetti.