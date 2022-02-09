DPÜ AFAMER servis aracı şoförü sınavları yapacak

Merkezin Müdürü Öğr. Gör. Ahmet Danış, Servis Aracı Şoförü sınavlarının Üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesinde gerçekleştirildiğini ve Personel Belgelendirme Birimi'nin Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olarak tanındığını belirtti.

Danış, “ Okul Servis Araçları Yönetmeliğine göre 3 Eylül 2021 tarihinden itibaren servis aracı kullananlar, Mesleki Yeterlilik Belgesini almak zorunda. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği arasında yapılan anlaşmaya göre sınav ücretleri Hibe Programı kapsamında iade edilecek. Hibe bütçesinin sınırlı olmasından dolayı şoförlerimizin bu fırsattan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıntılı bilgi almak veya başvuruda bulunmak isteyen şoförlerimizin Üniversitemizin Evliya Çelebi Yerleşkesinde hizmet veren AFAMERPER'e bekliyoruz” dedi.