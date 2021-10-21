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DPÜ AFAMER ve AKUK, AFAD'ın sempozyumuna katıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ AFAMER) ve Arama Kurtarma ve Koruma Öğrenci Topluluğu (AKUK) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) düzenlediği 3.

Ulusal Heyelan Sempozyumu'nda üniversiteyi temsil etti.


AFAD'ın Ankara'da genel merkezinin toplantı salonunda düzenlenen ve iki gün süren etkinlikte üniversiteyi DPÜ AFAMER yönetim kurulu üyeleri Öğr. Gör. Ahmet Danış ve Öğr. Gör. Bülent Buldu ile AKUK öğrenci topluluğundan Hüseyin Özgan ve Buse Buttanrı temsil ettiler. Üniversite heyeti, kurulan sergilikte üniversitenin başta heyelan olmak üzere afet konularında yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetinde bulundu. DPÜ sergiliği katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

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