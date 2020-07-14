DPÜ Akademisyenlerinin uluslararası dizinlerde taranan yayınlar açıklandı

Veri tabanlarından alınan bilgiler ile Dumlupınar Üniversitesinin bilimsel göstergesini ortaya çıkarabilmek adına üretilen yayınların bibliyometrik analizi aylık olarak takip edilerek önce rapor haline dönüştürülüyor, ardından yazar, yayın türü, yer aldığı dizin ve benzeri bilgiler kayıt altına alınıp openaccess.dpu.edu.tr adresinde yer alan Kurumsal Akademik Arşiv'e ekleniyor.

Ocak-Nisan 2020 tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi adresli ve büyük bölümü uluslararası dizinlerde taranan 75'in üzerinde makale yayınlandı ve üretilen yayınlar, üniversitelerin akademik performans sıralamasını önemli ölçüde etkiliyor.

Konuyla ilgili Rektörlükten yapılan açıklamada, 'Bu dönem içerisinde makalesi yayınlanan ve halen makale çalışması devam eden tüm öğretim elemanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz' ifadelerine yer verildi.