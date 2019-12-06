DPÜ AKUK üyelerine kurtarma ekipmanları tanıtıldı

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Müdahale Ekibi tarafından arama kurtarma alanında mevcut kapasiteyi arttırmak, olası bir afet ve acil durum halinde müdahaleyi hızlı ve etkin kılmak adına Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Topluluğu (AKUK) üyelerine, Arama Kurtarma çalışmalarında kullanılan özel donanımlı araçlar ve ekipmanlar tanıtıldı.
AFAD Müdahale Ekibi, Dumlupınar Üniversitesi Yerleşkesinde Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Topluluğu (AKUK) üyelerine, Arama Kurtarma çalışmalarında kullanılan özel donanımlı araçları ve ekipmanların tanıtımının ardından topluluk üyelerine AFAD Gönüllülük Sistemi hakkında bilgiler verdi.