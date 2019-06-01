DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu'na 2 yeni bölüm

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu'na iki yeni bölümün açılacağı bildirildi.

Yeni açılacak Nüfus ve Vatandaşlık ile Posta Hizmetleri bölümlerinin 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alımı yapacak olması ilçe halkı tarafından da sevinçle karşılandı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, '' 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Altıntaş Meslek Yüksekokulumuza "Nüfus ve vatandaşlık ve Posta hizmetleri" bölümü olmak üzere iki ilave bölüm, YÖK tarafından onaylanmıştır. İlçemiz için oldukça sevindirici bu haberin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.