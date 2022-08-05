DPÜ, Azerbaycan ve Ukrayna'dan eğitim almak için gelen akademisyenleri ağırladı

Ukrayna ve Azerbaycan'daki üç üniversiteden 14 akademisyen, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) eğitim aldılar.

Erasmus+ KA107 Ortak Ülkelerle Hareketlilik çerçevesinde Ukrayna'da bulunan Igor Skorsky Kiev Politeknik Enstitüsü ve Zhytomyr Devlet Üniversitesinden 13 akademisyen ile Azerbaycan Teknik Üniversitesinin proje ve inovasyondan sorumlu rektör yardımcısı Prof. Dr. Subhan Namazov DPÜ'ye personel hareketliliği gerçekleştirdi.

Ziyaret çerçevesinde, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve İleri Teknolojiler Merkezinde üniversiteler arasındaki dayanışma ve iş birliğini artırmak üzere çeşitli görüşmeler yapıldı. Ayrıca, Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği proje koordinasyon toplantısı ile birlikte yapılacak yeni projeler için ilk adım atıldı.

Ziyaretlerin kapanış toplantısı Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez'in ve Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yunus Şişman'ın katılımıyla Rektörlük Toplantı Salonu'nda yapıldı. Rektör Uysal buradaki konuşmasında, "Ukrayna halkı zor günler geçiyor. Bu savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz. İleride üniversitelerimiz arasındaki iş birliğinin, giden, gelen öğrenci ve personel sayısının ve projelerin hacminin artmasını bekliyoruz” dedi.

Toplantının ardından Ukrayna Fahri Konsolosu Erkan Güral'ın katıldığı sertifika töreni gerçekleştirildi.