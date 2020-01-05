DPÜ ‘Baba Parası' filminin başrol oyuncularını ağırladı

‘Baba Parası' filminin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) öğrencileri ve Kütahya halkıyla buluştu.

Üniversitenin Radyo Topluluğu'nun düzenlediği ve Kapalı Spor Salonunda yüzlerce öğrenci ve vatandaşın katılımıyla gerçekleşen söyleşide Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin öğrencilerin, filmleri, yeni projeleri ile üniversite hayatlarına ilişkin sorularını yanıtladılar.

Söyleşinin ardından üniversitenin Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ve SKS Daire Başkan Vekili Öğr. Gör. Yusuf Ziya Beydüz tarafından Ahmet Kural'a, Murat Cemcir'e ve Yağmur Tanrısevsin'e üniversitenin altın anahtarı takdim edildi.