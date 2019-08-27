DPÜ BESYO'nun Özel Yetenek Sınavları başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2019 Yılı Özel Yetenek Sınavları, üniversitenin Germiyan Yerleşkesi'ndeki spor alanlarında başladı.

2019-20 dönemi için yapılan özel yetenek sınavlarına 180'i kadın, 987'si erkek olmak üzere bin 167 aday başvurdu. 29 Ağustos tarihine kadar sürecek sınavlarda adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerine yerleşebilmek için akademisyenlerin hakem, gözlemci ve sınav komisyonu olarak görev aldığı zorlu yetenek sınavında ter dökecekler. Yapılacak sınavların sonunda 7 programda toplam 340 adayı Dumlupınar Üniversitesinin öğrencisi olmaya hak kazanacak. 2019 YKS Tercih Kılavuzunda DPÜ BESYO Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği bölümleri için örgün ve ikinci öğretimde 50'şer, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için de 40 öğrenci kabul edeceğini duyurmuştu.

“Başarılı öğrencilere ikinci lisans hakkı”

BESYO Müdürü Prof. Dr. Adnan Ersoy, 1992 yılında kurulan Üniversitenin bugün Türkiye'nin en önemli spor eğitim kurumlarından biri olduğunu ve çok sayıda milli sporcunun da öğrencileri olduğunu ifade etti,

Ersoy, yüksekokulda eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerin 3 ve üzeri not ortalamasına sahip olması durumunda Senatonun 2005 yılında aldığı karar gereği ikinci bir lisans bölümünden eğitim alabileceklerini hatırlatarak, sınava girecek adaylara başarılar diledi.

Rektör Uysal'dan BESYO'ya ziyaret

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, BESYO Özel Yetenek Sınavlarını yerinde incelemek için Germiyan Yerleşkesi'ne bir ziyarette bulundu. Ziyaretinde Rektöre Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Atilla Batur da eşlik etti. Sınav alanında BESYO Müdürü Adnan Ersoy tarafından karşılanan Uysal ve Batur, sınavlar ve yüksekokuldaki çalışmalar hakkında Ersoy'dan bilgi aldılar.(EFE-)