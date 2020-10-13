DPÜ, Büyük Taarruza katkı sunacak

Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi' başlıklı Öncelikli Alan Projesi'ne başlandığı bildirildi.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümünün Kütahya Öncelikli Alan Projeleri (ÖNAP) kapsamında sunduğu ‘100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi' adlı proje 388 bin 220 TL'lik bütçe ile kabul edildi.

Proje kapsamında Milli Mücadele'nin sembollerinden olan ‘Büyük Taarruz' döneminin, bugüne kadar denenmemiş bir teknoloji ile animasyon haline getirilecek. Hazırlanacak animasyonun Büyük Taarruzun 100. yılı etkinlikleri kapsamında gösteriminin sağlanması, yerel TV kanallarında gösterilmesi, MEB EBA'da öğretim materyalleri arasına konulmasının sağlanması amaçlanıyor.

“Zaferin 100. yıl coşkusuna katkı sunmak istiyoruz”

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazik Çelik Yılmaz, “Türk milletinin birlik ve beraberliğini canlı tutmanın, genç nesillere fark ettirmenin ve gelecek kuşaklara taşımanın farklı yol ve yöntemleri var. Bunlardan biri Türkiye'de yeni bir sektör haline gelen ve çok dikkat çeken, eğitsel yönü yoğun olan animasyon alanıdır. Animasyon, özellikle küçük yaştaki çocuklar başta olmak üzere, kullanılan teknik ve yöntemler, senaryo, kurgu ve karakterlere bağlı olarak çok geniş kitlelere hitap eden bir özelliğe sahip” dedi.

Hazırlanacak animasyonun teknik ayrıntılarından da söz eden Nazik Çelik Yılmaz “Kurumumuzun, Türk milletinin birlik ve beraberliğini ana tema olarak ele aldığı ve şu anda yapım aşamasında olan Başkomutan Meydan Muharebesi Belgeseli'nde görsel kullanımı ve video çekimlerinin yanı sıra, bilgisayar destekli animasyon programlarında hazırlanan modelleri hareketlendirmek için kullanılan tekniklerinden biri olan motion capture (hareket yakalama) teknolojisini kullanmayı hedefliyoruz. Böylece yapım sürecinde maliyeti ve harcanan zamanı azaltmanın yanında karakter animasyonlarının akıcılığını ve inandırıcılığını arttırmayı da amaçlıyoruz. Bugüne kadar Büyük Taarruzu konu alan bir animasyon yapılmaması ve iki yıldan kısa bir süre içinde de Büyük Taarruzun 100. yılını kutlayacak olmamız proje ekibimizin çalışmalara başlamasında çıkış noktası oldu. 18 ay içinde projeyi tamamlayarak 2022 yılında milletçe büyük bir coşkuyla kutlayacağımız zaferin 100. yılına Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak önemli bir katkıda bulunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında bir Motion Capture Atölyesi'nin kurulacağını kaydeden Yılmaz, projenin çalışma grubunun Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Ali Aycan Gürbüz, Öğr. Gör. Yahya Özkan Akyürek, Öğr. Gör. Can Pekin'in yanı sıra Fen Edebiyat Fakültesinin Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Arif Kolay ve Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Şakir Turan'ın da yer aldığını sözlerine ekledi.