DPÜ Craftİstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarı'na katıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), İstanbul'da bu yıl 3. kez düzenlenen Craftİstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarı'nda Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından temsil edildi.

Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen ve 5 gün süren fuarda el sanatları üreticileri, ustalar, sanatçılar, tasarımcılar, eğitimciler ve el sanatlarının ticaretini bir araya geldi. Fuarda Kütahya Dumlupınar Üniversitesini Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (DPÜ KGSMYO) hazırladığı “Yaratıcı Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler” adlı proje sergisiyle temsil etti.

Meslek Yüksekokulunun Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün 'Gelecek Gençlerin' adlı proje destek paketinden yararlanarak hazırladığı projenin ürün stantları özgün tasarımlarıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

DPÜ KGSMYO Müdürümüz ve aynı zamanda projenin koordinatörü olan Doç. Dr. Pınar Yazkaç konferansın açılışında yaptığı konuşmada,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi adına maddi ve manevi olarak desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'a ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez'e, Sağlık Kültür Daire Başkanımız İbrahim Gürer'e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Proje sergisinde emeği geçen bizleri yalnız bırakmayan, destekleyen proje ekibimize hocalarımıza, MYO Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. Sezin Kara, Sekreterimiz Faruk Tayyip Ebeoğlugil'e, hizmetli personelimize, kıymetli tasarımlarıyla sergiye destek veren Öğr. Gör. Ayşen Arat, Öğr. Gör. Özkan Tokaç, Öğr. Gör. Fikret Aydoğdu, Doç. Oya Aşan Yüksel ve Doç. İsmet Yüksel hocalarımıza ve projede workshop uygulamalarıyla ve özel koleksiyon tasarımlarıyla projemize destek olan görevli ve davetli sanatçılarımıza, Mustafa Dumanlar, Rıdvan Aşar ve Yıldız Söğüt'e teşekkür ediyoruz” dedi.

3. Craftİstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarı'nı eşi Neslihan Göçmez'le beraber ziyaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, üniversitenin davetli sanatçısı olan öğrenci Yıldız Söğüt ile Mustafa Dumanlar tarafından yaptırılan Geleneksel Kütahya Çark ve çamur uygulamasını gerçekleştirdi. Uygulamanın ardından Prof. Dr. Göçmez'e Mustafa Dumanlar tarafından günün anısına imzalı özel tasarım olan Selçuklu Kasesi sunuldu.