DPÜ Damla Topluluğu'ndan Gökçeler İlk ve Ortaokulu'na ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Damla Topluluğu öğrencileri ve yöneticileri, Altıntaş ilçesi Gökçeler İlk ve Ortaokulu'na ziyarette etti.

Ziyarette, Damla Topluluğu öğrencileri ve yöneticileri, Gökçeler İlk ve Ortaokulu öğrencilerine hediyeler dağıttılar, öğrencileri ile oyun oynayıp etkinlikler düzenlediler.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vekili Seyfullah Özdemir ve Serdar Sarıyar da Gökeler İlk ve Ortaokulu´ndaki etkinliğe katılarak Damla Topluluğu ile birlikte öğrencilerle oyunlar oynadılar.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vekili Seyfullah Özdemir, yaptığı açıklamada, ''Bugün Gökçeler köyümüzde eğitim gören öğrencilerimiz festival havasında bir gün geçirdi. Bizlerde onlarla birlikte oyunlar oynayıp eğlendik. Dumlupınar Üniversitesi Damla Topluluğu öğrencileri ve yöneticilerine teşekkür ediyorum'' diye konuştu.