DPÜ Damla Topluluğu'ndan Sevdiğin İlk ve Ortaokulu'na ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Damla Topluluğu öğrencileri ve yöneticileri, Altıntaş ilçesi Sevdiğin İlk ve Ortaokulu'na ziyarette etti.

Ziyarette Sevdiğin İlk ve Ortaokulu öğrencilerine hediyeler dağıttılar, öğrencileri ile oyun oynayıp etkinlikler düzenlediler.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vekili Seyfullah Özdemir ve Serdar Sarıyar da Sevdiğin İlk-Ortaokulu´ndaki etkinliğe katılarak Damla Topluluğuna teşekkürlerini ilettiler.

Sevdiğin Okul Müdüresi Funda Fatma Keler ile okulun bölümlerini gezen Şube Müdürleri, okulun düzeninden çok memnun kaldıklarını belirterek. Okul Müdürü ve Öğretmen arkadaşlara teşekkürlerini ilettiler.