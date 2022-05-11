DPÜ' de sanat ve lezzet aynı tabakta buluşacak

Pazarlar Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi'nin ev sahipliğinde 12 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek etkinlikte Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam bölümü öğrencileri, Pazarlar MYO öğrencilerinin menülerine uygun tabak tasarımları yapacak. Tasarlanan tabaklar MYO öğrencilerinin hazırlayacakları yemeklerle servis edilecek.

Dünya Çölyak Farkındalığı Haftası çerçevesinde düzenlenecek etkinlik hakkında bir açıklama yapan DPÜ Pazarlar MYO Müdürü Prof. Dr. Semra Durmuş Acer,” Etkinliğimizi Dünya Çölyak Farkındalığı Haftası çerçevesinde olduğu için 12 Mayıs günü Pazarlar MYO' da Çölyak Festivali'yle beraber düzenleyeceğiz. Pazarlar MYO Gıda Teknolojisi programı ile Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünün ortaklaşa gerçekleştireceği etkinlikte Gıda Teknolojisi öğrencilerinin menülerini, Seramik ve Cam bölümü öğrencilerinin menülere uygun seramik tabaklarıyla sunacağız. Etkinlik çerçevesinde belirlenen menülerin çölyak farkındalığına katkı sağlamasını ve yöresel lezzetlerin farklı sunum birliktelikleri ile beraber dünya mutfağına tanıtılmasını hedefliyoruz” dedi.