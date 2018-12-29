DPÜ-DİLMER'de sertifika heyecanı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) Yabancı Diller Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezinde Genel İngilizce kursları ile YDS ve YÖKDİL sınavlarına yönelik yürütülen sınav grubu kurslarının sertifika töreni gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, 2018- 2019 yılı güz döneminde A1, A2, B1 ve B2 seviyelerinde yürütülen Genel İngilizce kursları ile YDS ve YÖKDİL sınavlarına yönelik yürütülen sınav grubu kurslarının sertifika töreni DPÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi.

DPÜ DİLMER Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mustafa Kemal Şen, törende yaptığı konuşmada 2018-2019 bahar döneminde açılacak olan İngilizce kursları hakkında ayrıntılı bilgileri aktardı.

Törende DİLMER'in vizyonu ve misyonuyla birlikte hangi amaçlarla hayata geçirildiğinden ve gelecekteki projelerinden söz eden Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi DPÜ DİLMER Müdürü Öğretim Görevlisi Mehmet Gökçe, “Genel olarak öğrencilerden çok olumlu dönütlerin gelmesi ve Kütahya'da bu yönde bir ihtiyaca hizmet veren resmi bir kurumun varlığı DİLMER kurumsal kimliğinin yakın gelecekte daha da büyüyüp gelişeceğinin güçlü bir göstergesi. Bahar dönemi kurslarına şimdiden çok yoğun ilgi var” dedi.

Gökçe, ayrıca bahar döneminde açılacak olan kurslar hakkında ayrıntılı bilgi için başvuruda bulunmak isteyenlerin dilmer.dpu.edu.tr adresini ziyaret etmeleri gerektiğini de hatırlattı.(EFE)