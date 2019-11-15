DPÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nün büyük başarısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü yazdığı projelerle Ukrayna'ya hareketlilik için en yüksek hibeyi alan üniversite olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğünce yazılan projeler sayesinde DPÜ, Ukrayna'ya hareketlilik için en yüksek hibeyi alan üniversite oldu. Avustralya'dan uluslararası kredi hareketliliğinde fon kazanan tek Türk eğitim kurumu olan Dumlupınar Üniversitesi, bir önceki dönem için de Arjantin ve Brezilya'ya yönelik bütçe alan tek üniversitesi olmuştu.

Sağlanan fonlar sayesinde öğrenci ve personel Ukrayna, Arjantin, Brezilya, Bosna-Hersek, Cezayir, Fas ve Avustralya'ya hareketlilikler gerçekleştirmekteler.

Elde edilen başarı hakkında bir açıklama yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, önümüzdeki yıllarda da uluslararası projeleri yazmayı sürdürecek. Eminim ki, gelecekte de bu tip başarılar, daha da geliştirilerek üniversitemizin yararına sunulacak. Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüzün ülkemizde Ukrayna'ya hareketlilik için en yüksek hibeyi alan üniversite olma başarısını kutluyor, kendilerine gelecekteki çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.