DPÜ Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'na yeni bölüm müjdesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulunda Sosyal Güvenlik Bölümü açılmasına YÖK'ün onay verdiği bildirildi.

Sosyal Güvenlik bölümünün okullarına ve Domaniç'e hayırlı olmasını dileyen Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ahmet Bülent Gül, “Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında Sosyal Güvenlik Bölümü açılması için Yüksek Öğretim Kurumuna yapmış olduğumuz başvurumuz kabul edildiğini söyledi.

Gül,” Türkiye'de Sosyal Güvenlik konusu önemli bir alandır. Sosyal Güvenlik, ülkemizin tümünü yakından ilgilendiren bir durumdur. Bu derece öneme sahip bir konu ile ilgili uzmanlaşmanın yeterli ve becerili kişilerce sağlanması, ülkeyi sosyal güvenlik açısından doğru bir noktaya taşıyacaktır. Akademik disiplin altında yapılan sosyal güvenlik mesleki eğitiminin başta SGK olmak üzere, benzer alanlarda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları için zaman ve motivasyon kaybı gibi sorunların çözümüne sağladığı katkılar Sosyal Güvenlik Programları'nın ve bu alanda donanımlı eleman ihtiyacının önemini her geçen gün artırmaktadır. Dolaysıyla bu bölümden mezun olanlar, bu alanda kendilerine kariyer imkanı bulacaklardır. Bu bölümün açılmasında ve okulumuzun her türlü ihtiyacının karşılanmasında desteğini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören hocama, Rektör Yardımcılarımıza, rektörlük birimlerimize ve bölüm dosyası hazırlama çalışmalardaki gayret ve çabaları dolayısıyla akademik ve idari personelimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümüne ilk yıl YÖK tarafından 30 öğrenci kontenjan verildiği açıklandı.