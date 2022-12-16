DPÜ dünya sıralamasında ilk 300'de

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), üniversitelerin sürdürülebilirlik çabalarını derecelendiren ve dünya çapında bilinilirliğini arttıran GreenMetric Üniversite Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi'nde 273.sıraya, Türkiye sıralamasında ise 20. sıraya yükseldi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, UI GreenMetric Dünya Sıralamasında önemli bir başarı kazandı. Tüm dünyada birçok üniversitenin sürdürülebilirlik çabalarını derecelendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması 2022 yılı sonuçları açıklandı. 2022 yılı sıralamasında dünyanın çeşitli bölgelerinden bin 50 üniversitenin yapı-altyapı, enerji-iklim değişikliği, atık, su, ulaşım, eğitim-araştırma kategorilerinde sürdürülebilirlik ile ilgili çabaları değerlendirildi.

Dumlupınar Üniversitesi GreenMetric Dünya Sıralaması çalışmalarına başkanlık eden Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın, üçüncü kez başvurdukları organizasyonda 2022 yılı değerlendirmesi sonucunda toplam 7 bin 125 puan aldıklarını ve 184 sıra yükselerek dünyada 273.sıraya yükseldiklerini ifade etti.

Kaliteden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin dünya sıralamada Amerika, İtalya, İspanya, Macaristan, Rusya gibi değişik ülkelerden 777 üniversiteyi, Türkiye'de 63 üniversiteyi geride bıraktığına değinerek alınan sonuçtan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, alınan sonucun Türkiye, Kütahya ve Dumlupınar Üniversitesi için çok önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Rektör Uysal, GreenMetric sıralamasında 2020 yılında 786.sırada, 2021 yılında 457.sırada olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin 2022 yılında 273.sırada olmasının sürdürülebilirlik çalışmalarına yoğun bir mesai ayırdığının göstergesi olduğuna vurgu yaptı. Uysal, gayretleri için başta Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın'a ve çalışma ekibinde yer alan akademik ve idari personellere teşekkür etti.

“Greenmetrıc nedir?”

Endonezya Üniversitesi tarafından 2010 yılından beri yürütülmekte olan GreenMetric Üniversite Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi, dünya çapında katılımcı üniversitelerin sürdürülebilirlik çabalarını değerlendirmektedir. GreenMetric, tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı, uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platformdur. Dünya çapında birçok üniversite her yıl GreenMetric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendirilmekte, her değerlendirme kategorisi için puanlanmakta ve yükseköğretim kurumları, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanmaktadır.