DPÜ Eğitim Fakültesi Neşeli Adımlar Sınıfı'nı ağırladı

Öğretmenleri eşliğinde Eğitim Fakültesine gelen öğrenciler Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal tarafından karşılandı ve kendilerine fakülte tanıtımı yapıldı.

Ebru ve tezhip sanatçısı Meral Erdomuş'tan ebru dersinin uygulamasını öğrenen minikler etkinlik kapsamında bir resmi kendilerine hatıra olarak saklarken, diğerini de fakülteye hediye ettiler.

Okul öncesi öğrencilerini yalnız bırakmayarak etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'ı minik öğrenciler neşe içerisinde karşıladı. Her bir öğrenci ve yaptığı ebru çalışmasıyla yakından ilgilenen Rektör öğrencilerle birlikte ebru yaparak çalışmasını Eğitim Fakültesine hediye etti.

Etkinlikle ilgili konuşan Rektör Uysal "Bu tip etkinliklerin sayısının artması gerekiyor, ebru çalışması yapmaktan ayrıca zevk duydum, böylesi güzel çalışmalardan ötürü çalışmayı gerçekleştiren Eğitim Fakültesini tebrik ederim" dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi ise "Eğitim fakültesi olarak öğrencilerimize ve onların öğrencilerine önem veriyoruz. Burada bu güzel öğrencileri ağırlamaktan çok mutluyuz. Etkinliklerimizin devamı gelecek" şeklinde konuştu.

Dekan Yardımcısı Fulya Topçuoğlu Ünal ise, amaçlarının öğretmen adaylarının gelecekteki öğrencilerini daha yakından tanımalarına vesile olmak olduğunu ve başka projelerle de bunu devam ettireceklerini söyledi.