DPÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri, köy okulunun çocuk şenliğinde

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Döğer Yunus Emre İlkokuluna kitap bağışı yaparak çocuklarla şenlik tadında bir gün geçirdi.

DPÜ Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Döğer Yunus Emre İlkokulu'nun kütüphanesindeki eksikleri tamamlamak amacıyla yola çıkan gönüllü öğrenciler, okula çeşitli zeka oyunları ve kitaplar bağışlayıp okul kütüphanesi duvarlarına da rengarenk çizimler yaparak okul kütüphanesini minikler için ilgi odağı haline getirdi. İlkokullu çocuklarla da vakit geçiren öğrenciler palyaço, prenses ve çeşitli hayvan kostümlerini giyerek yarışmalar, yüz boyama, el baskısı, müzik eşliğinde dans ve balon patlatma gibi etkinlikler düzenledi.

Etkinlikle ilgili düşüncelerini aktaran Okul Müdürü Kemal Uyanık, “Hem öğrencilerimiz hem de bizler için çok anlamı ve unutulmaz bir gün yaşandı. Bu güzel günde emeği geçen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerine gönülden teşekkür ediyor ileride çok başarılı birer öğretmen olmalarını arzu ediyorum” dedi.

Etkinliği düzenleyen ve topluluğa öncülük eden Sınıf Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Ali Arslan, gönüllü arkadaşlarıyla gerçekleştirdikleri etkinliğin her anında çok eğlendiklerini ve öğrencilerle bir arada olmanın kendilerini çok mutlu hissettirdiğini kaydederek bu gibi etkinliklerin devamının geleceğini belirtti.

Etkinlik, şenliğe katılan herkesin avuç izlerinin bez afişe basılıp duvara asılmasıyla ölümsüzleştirildi.