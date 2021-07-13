DPÜ Eğitim Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

Düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Vekili Prof. Dr. Muammer Gavas, Baro Başkanı Ahmet Atam, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, Dekan Prof. Dr. İrfan Terzi, İl Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ve Dr. Öğr. Üyesi Furkan Demir, Kütahya Yeşilay Şube Başkanı Nuri Çetin, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Dekan İrfan Terzi, mezuniyet törenlerinin insan hayatının dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çekti.

Dekan Terzi, “Kıymetli velilerimiz, gözünüzden sakındığınız çocuklarınızın bugün mürüvvetini görüyorsunuz. Bu fedakarlığınız için her türlü teşekkürü hak ediyorsunuz. Bugün sevinmek, mutluluk yaşamak sizin en tabii hakkınız. Emekleriniz için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Saygıdeğer hocalarım, sizler de ailelerden aldığınız emaneti gözünüz gibi koruyarak 4 yıl sonra hayata ve topluma sunuyorsunuz. Uzun yıllar boyunca edindiğiniz bilgileri yavrularımıza sundunuz. Onlara örnek oldunuz. Sizler de önemli fedakârlık yapmış durumdasınız. O yüzden sizlere de teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler, kolay dönemi bitirdiniz. Artık zor bir sürece başlıyorsunuz. Burada aldığınız bilgiler, deneyimler ve örnekler ışığında yürüyeceksiniz. Bizlerden aldığınız bu mirası geleceğe taşıyacaksınız. Çok değerli bir sorumluluğu üstleneceksiniz. İnşallah yapacağınız görevlerde ehliyetle, adaletle ve sabırla çalışacaksınız. Her birinize başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Fakülteyi birinci sırada bitiren Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Esin Kaynar katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından bölümlerini ilk üç sırada bitiren öğrenciler sahneye davet edilerek elde ettikleri başarılar Üniversite tarafından ödüllendirildi.

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal öğretmen andını mezun öğrencilerin tekrarıyla okuttu. Ardından Öğr. Gör. Handan Özdemirel'in yönetiminde Öğretmen Marşı okundu. Törenin sonunda mezuniyet belgelerini alan öğrenciler şarkılar ve marşlar eşliğinde keplerini atarak mezuniyetlerini doyasıya kutladılar.