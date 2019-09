DPÜ Eğitim Fakültesi'nde Oryantasyon etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi'nin Oryantasyon etkinliğinin ilk ayağı, Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversitenin ve Kütahya'nın tanıtım filmleri ile başlayan etkinlikte, ilk konuşmayı Prof. Dr. İrfan Terzi yaptı.

Konuşmasına “Hepinizi başarılarınızdan dolayı kutluyorum" diyerek başlayan Terzi, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde okumak bir ayrıcalıktır. Artık küçük ailenizden ayrılıp, büyük bir aileye katıldınız. Bu ailenin tüm bireyleriyle birlikte her türlü ihtiyacınızda ve her anınızda yanınızda olacağız. Bundan şüpheniz olmasın. Kapımız sizlere her zaman için sonuna kadar açık. Akademik ve idari birimlerimizle birlikte sizler için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal da öğrencilerimizi selamlayarak başladığı konuşmasında, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yer almak bir şereftir. Umarım ki dört yılın sonunda sizler buradan ayrılırken, 'İyi ki Kütahya Dumlupınar Üniversitesini tercih etmişim' diyeceksiniz. İrfan Terzi hocamızın da ifade ettiği gibi, burada karşılaştığınız her sorunda benim de kapım sizlere sonuna kadar açıktır" ifadelerini kullandı.

Geleceğin öğretmenlerine seslendiğini söyleyen Prof. Dr. Kâzım Uysal, "Bizim inancımızda öğrenmek ve öğretmek ibadettir. Kur-an'ı Kerim'in ilk ayeti 'Oku'dur. Kültürümüzde 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözü vardır. O yüzden unutmayın ki, sizin mesleğiniz aynı zamanda bir ibadettir" dedi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile yakın bir iş birliği içeresinde olduklarını dile getirdi.

DPÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Miktat Bektaş, öğrencilere ders kayıtlarının akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmasının önemini hatırlatarak, eğitim ve öğretim hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunların çözümü ile üniversitemizin yurt içi ve yurt dışı değişim programları, çift ana dal ve yan dal etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.

DPÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Gürer de, başkanlığın yapısından ve etkinliklerinden bahsetti ve ders dışı zamanlarını değerlendirmeleri için öğrencilerimizi başkanlığın yürüttüğü etkinliklere ve öğrenci topluluklarına katılmaya davet etti.

Bu arada, öğrencilere fakültenin eğitim veren 6 bölümünün tanıtımı yapıldı.

DPÜ Eğitim Fakültesi önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal ile birlikte öğrenciler, bisikletlere binerek, yerleşkede bisikletle tur attılar.

DPÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, oryantasyon programının ikinci bölümünün 22 Eylül Pazar günü Kütahya Belediyesinin de katkılarıyla şehir turu düzenleneceğini bildirdi.