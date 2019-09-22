Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi'nin 2 gün süren Oryantasyon etkinliği tamamlandı.

Öğrenciler, etkinliğin ikinci gününde Kütahya Belediyesi'ni ziyaret ederek başladı.

Öğrenciler, DPÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi ve DPÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden'i ziyaret etti.

Kütahya'nın tarih ve kültür şehri olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, "Kütahya sanatkarlar şehridir. En başta çini sanatı olmak üzere, bir çok sanatçı yetiştirmiş bir şehirdir. Kütahya aynı zamanda konaklan şehridir. Kütahya çeşmeler şehridir. Çeşmeleri türkülere konu olmuştur. Kısacası Kütahya tarih ve kültür şehridir. Kütahya kuruluşun ve kurtuluşun şehridir. Evliya Çelebi Kütahyalıdır. Sizler Kütahya'dan ayrıldıktan sonra inşallah buranın birer kültür elçisi olacaksınız" dedi.

Öğrenciler, daha sonra Kütahya Belediyesi'nin katkılarıyla tarihi konakların bulunduğu Germiyan Sokağı'nı, Kent Tarihi Müzesi'ni, Mehmet Gürsoy Çini Atölyesi'ni, Dönenler, Ulu ve Çinili camilerini, Hisar Kalesi'ni ve Ahmet Yakupoğlu Müzesi'ni ziyaret ederek, bilgiler edindi.