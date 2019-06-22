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DPÜ EHAT Ugandalı Çocuklara Yardım Projesinde

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Hayat Topluluğu (EHAT) Başkanı öğrenci Hasan Düşgül, Uganda’daki çocukların eğitim ve sosyal hayatlarına yönelik iyileştirme çabalarına ilişkin sürdürülen projede görev alarak çalışmalara katıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Hayat Topluluğu (EHAT) Başkanı öğrenci Hasan Düşgül, Uganda'daki çocukların eğitim ve sosyal hayatlarına yönelik iyileştirme çabalarına ilişkin sürdürülen projede görev alarak çalışmalara katıldı.


Uçarlı Gençlik Derneğinin yürütücülüğünde başlayan ve EHAT'ın Kütahya ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesindeki çalışmaları nedeniyle bu projeye davet edilen Hasan Düşgül, hem başkanı olduğu topluluğu, hem de üniversiteyi Uganda'daki projede temsil ediyor.



“DPÜ'nün bayrağı Uganda'da dalgalanacak”



Projeye ilişkin bir açıklama yapan Engelsiz Hayat Topluluğu Başkanı Düşgül, Uçarlı Gençlik Derneğinin göndericiliğinde 3 Türk, 3 Bulgar, 2 Rumen ve 1 İspanyol arkadaşımızla Uganda'nın başkenti Kampala'ya geldiklerini belirterek, “Uganda'daki KYDA Derneğiyle (Kawempe Youth Devolopment Association) bağlantı halindeyiz. Üç ay sürecek ve 10 Eylül'de sona erecek proje kapsamında bizler için bir proje evi hazırlandı. Burada çocukların okullarının yenilenmesi, onlara eğitim verilmesi, sosyal beceriler kazandırılması gibi hedeflerimiz var. Kendilerine bu konularda destek sağlayacağız” dedi.


Engelsiz Hayat Topluluğunun yaptığı çalışmalar sayesinde, Topluluğu temsilen bu projede yer aldığını belirten Düşgül, Uganda'dan ayrılmadan önce Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin bayrağını proje kapsamında çalıştığı okula asacağını da sözlerine ekledi.

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