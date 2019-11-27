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DPÜ, Eket Üniversite Tanıtım ve Tercih Günlerinde

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ Eskişehir’de düzenlenen ’Eket Türkiye Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri’nde geleceğine yön vermek isteyen gençlerle deneyimlerini paylaştı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ Eskişehir'de düzenlenen 'Eket Türkiye Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri'nde geleceğine yön vermek isteyen gençlerle deneyimlerini paylaştı.


Tasigo Hotel Eskişehir'de başlayan ve bir gün süren Türkiye'nin önde gelen devlet ve vakıf üniversitelerinin katıldığı etkinliğe Türkiye'nin çeşitli lise öğrencileri ve velileri katıldı.


Öğrencilerin Kütahya Dumlupınar Üniversitesine büyük ilgi gösterdikleri etkinlikte, okumak istedikleri bölümler ve DPÜ'de yerleşke yaşamı hakkında merak ettiklerini yetkili ağızlardan öğrenme fırsatı buldular.

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