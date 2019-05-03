DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu 24. mezunlarını verdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet töreni, büyük bir coşkuyla kutlandı.

DPÜ Emet Meslek Yüksek Okulu (EMYO) bahçesinde gerçekleştirilen mezuniyet törenlerine Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, siyasi parti ilçe başkanları, daire müdürleri, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Emet Meslek Yüksek Okulu Müdürü Uğur Saylan, 14 Şubat 1994 yılında kurulan okullarının 25. eğitim yılında 24. dönem mezunları verdiğini belirtti.

Saylan, ''Yıllar içinde iş yaşamında, dikey geçiş sınavlarında en başarılı mezunlar olmalarını sağladınız. Adımızı Kütahya'nın en başarılı meslek yüksekokulları arasına taşıdınız. Bugün çocuk gelişimi, sağlık kurumları İşletmeciliği ve maliye bölümlerinin yer aldığı Yüksekokulumuzda gelecek sene sosyal hizmetler ve kimya teknolojisi bölümleri Yüksekokulumuza ve ilçemize kazandırıldı. Afet yönetimi bölümü içinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür eder,çabalarınız için hepinize şükranlarımı sunarım'' dedi.

Daha sonra son 3 dönem değerlendirmesine göre okul birincisi olan çocuk gelişimi bölümü öğrencisi Kader Demir, mezuniyet konuşmasını yaparak mezuniyet kütüğüne künyesini çaktı.

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından okul birincisi Kader Demir, Okul ikincisi Tuana Elginoğlu ve okul üçüncüsü Beyza Nur Çan'a plaketleri verilirken her bölümde ilk 3'e giren öğrencilere de protokol ve okul öğretim görevlilerince hediyeleri verildi.

Öğrencilerin hep birlikte kep atma heyecanı yaşadığı törenler, geleneksel pilav ikramı ile sona erdi.