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DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu yüzde yüz doluluk oranını yakaladı

Kütahya’nın Emet ilçesinde DPÜ Meslek Yüksekokulu’nda tüm tercih kontenjanlarının dolduğu bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde DPÜ Meslek Yüksekokulu'nda tüm tercih kontenjanlarının dolduğu bildirildi.


2020 yılı YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Emet Meslek Yüksekokulu'un, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesindeki tüm yüksekokullar içerisinde zirveye ulaşarak yüzde 100 doluluk oranını yakaladığı bildirildi.


Okul yönetiminden yapılan açıklamada, ''KYK yudunun bu yıl devreye girmesi ile okulumuzdaki tüm tercih kontenjanları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Emet Meslek Yüksekokulu ailemize katılma başarısı gösteren tüm öğrencileri tebrik ederek başarılar dileriz'' ifadeleri kullanıldı.

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